СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: стартові склади та відеотрансляція матчу кваліфікації ЛЧ – Кучер шокував вибором воротаря
СК Дніпро-1 в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ зустрінеться з Панатінаїкосом. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між СК Дніпро-1 та Панатінаїкосом розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі УНІАН. Крім того, Youtube-трансляція від FootballHub доступна в цій новині на "Футбол 24".
Стартові склади
СК Дніпро-1: Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бланко, Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Довбик, Третьяков.
Запасні: Волинець, Валеф, Каплієнко, Адамюк, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Танчик, Пасіч, Гаджієв, Ківінда.
Панатінаїкос: Бріньолі – Карлос, Шенкевелд, Магнуссон, Коцірас – Перес, Вільєна – Бернард, Джурічіч, Паласіос – Шпорар.
СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів