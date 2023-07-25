СК Дніпро-1 в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ зустрінеться з Панатінаїкосом. Стартові склади і онлайн-трансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між СК Дніпро-1 та Панатінаїкосом розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на каналі УНІАН. Крім того, Youtube-трансляція від FootballHub доступна в цій новині на "Футбол 24".

Стартові склади

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бланко, Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Довбик, Третьяков.

Запасні: Волинець, Валеф, Каплієнко, Адамюк, Пуріта, Горін, Горбунов, Когут, Танчик, Пасіч, Гаджієв, Ківінда.

Панатінаїкос: Бріньолі – Карлос, Шенкевелд, Магнуссон, Коцірас – Перес, Вільєна – Бернард, Джурічіч, Паласіос – Шпорар.

СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів