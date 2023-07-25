СК Днепр-1 в рамках второго квалификационного раунда ЛЧ встретится с Панатинаикосом. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между СК Днепр-1 и Панатинаикосом начнется в 21:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале УНИАН. Кроме того, Youtube-трансляция от FootballHub доступна в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы

СК Днепр-1: Кинарейкин – Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец – Бланко, Бабенко, Рубчинский – Гуцуляк, Довбик, Третьяков.

Запасные: Волынец, Валеф, Каплиенко, Адамюк, Пурита, Горин, Горбунов, Когут, Танчик, Пасич, Гаджиев, Кивинда.

Панатинаикос: Бриньоли – Карлос, Шенкевелд, Магнуссон, Коцирас – Перес, Вильена – Бернард, Джуричич, Паласиос – Шпорар.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: анонс матча квалификации Лиги чемпионов