СК Дніпро-1 в рамках другого кваліфікаційного раунду ЛЧ зустрінеться з Панатінаїкосом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

СК Дніпро-1 не зміг стати чемпіоном, але зумів прорватись до ЛЧ. Так писали на початку червня, коли завершився черговий сезон УПЛ – от тільки до справжньої ЛЧ ще дуже далеко. "Спортклубівці" потрапили лишень у другий кваліфай-раунд, де навіть не використовують атрибутику й той самий гімн турніру. А далі буде третій раунд, де вже відомий суперник (Марсель) і раунд плей-офф.

Втім, до них ще треба дожити. Поки ж СК Дніпро-1 має пройти хрещення Панатінаїкосом. Суспільна думка українських вболівальників майже одностайна – шансів нема. Ніхто не вірить в наші команди у кваліфікаціях, якщо це не Шахтар чи Динамо. Вважається, що тільки у грандів є достатньо ресурсів, аби з горем навпіл пройти в ЛЧ чи хоча б ЛЄ крізь горнило матчів на виліт.

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Але не слід списувати підопічних Олександра Кучера до стартового свистка. По-перше, СК Дніпро-1 за своїми ресурсами суттєво переважає усіх вітчизняних середняків. По-друге, Панатінаїкос не варто переоцінювати – як і весь грецький футбол.

Афіняни посіли другу позицію в чемпіонаті Греції, випередивши ПАОК і Олімпіакос. Саме вони виграли першу частину сезону, після якої йшло розділення на дві групи. Солідно, але їхні результати в топ-матчах не вражають. Проти Олімпіакоса й АЕКа – дві нічиї, перемога й нічия, проти ПАОКа – дві перемоги, нічия й розгромна поразка, + виліт з Кубку.

Нікому "зелено-білі" не забивали більше двох голів за матч. І це було в попередньому сезоні, а новий ще не розпочався. Як і дніпровці, афіняни грали лишень на зборах. Це – плюс для нашого колективу.

Склад у греків, згідно Transfermarkt, дорожчий всього на 7 мільйонів євро. При цьому в них немає жодного футболіста калібру Довбика – тобто талантів, яких реально бажають придбати в топ-чемпіонат за 7-10 млн євро (Трансфермаркет за Артема дає аж 15).

Тим не менш, легко з Панатінаїкосом дійсно не буде. У команді Івана Йовановіча вдосталь футболістів із великим досвідом єврокубків і топ-ліг. Кляйнхайслер, Младеновіч і Вербіч регулярно виступали в групах ЛЄ та ЛЧ, а Бернард, Магнуссон, Вільєна, Джурічіч і Єдвай грали в АПЛ, Ла Лізі, Серії А й Бундеслізі – щоправда, остання трійка прийшла до клубу лишень цього літа (разом з Младеновічем).

І так, це саме той Вербіч і той Бернард, про яких ви подумали. Навряд чи їхнє знайомство з УПЛ щось дасть грекам, а от українці пам'ятають їхні сильні й слабкі якості.

СК Дніпро-1 за літо теж підсилився. На фланги оборони підписали Мірошніченка й Кравця – можливо, найкращих фулбеків із тих, що не грали в топ-4 команд УПЛ. В опорній зоні конкуренцію має створити Горін, прихід якого ніби-то лобіював Євген Селезньов. Щоправда, Олег у Минаї грав на позиції центрбека.

Також дніпровці виписали з Олександії вінгера Третьякова, здатного ефективно зіграти на обох флангах, а з Колоса прийшов голкіпер Волинець – один з найкращих шот-стопперів УПЛ (хоча до гри ногами є питання). На перспективу взяли 18-річного центрхава Вітінью. На вихід же відправились Хайнер, Маттаріта, Пеглоу, Лучкевич, Танковський, Підлепенець і Рибак – всі ці футболісти не змогли закріпитись у СК Дніпро-1.

На тлі розмов про можливе скорочення фінансування така трансферна кампанія вражає, але реального кадрового левел-апу команда не зробила. Нові придбання орієнтовані на зміцнення статусу третьої сили в УПЛ, а от для чемпіонства й боротьби за вихід у ЛЧ їх може не вистачити – особливо після ймовірного продажу Довбика. Втім, коли мова заходить про клуб, пов'язаний з ІВК, то щось прогнозувати важко.

Поки ж варто згадати про значні проблеми "жовто-чорних" у позиційній атаці та під пресингом. Особливо під пресингом – Іван Йовановіч заявив, що під час підготовки переглядав матчі СК Дніпро-1 проти АЕК Ларнаки. Кіпріоти двічі вибивали підопічних Олександра Кучера з єврокубків завдяки хорошій роботі без м'яча. А також завдяки стандартам, подачам і ударам з атак другим темпом.

На літніх зборах СК Дніпро-1 здобув п'ять перемог та розписав одну нічию. Сумарний рахунок – 20:3. Довбик продовжує забивати багато (5 голів), а крім нього розриває атакувальний хавбек Когут (4 голи й 1 асист). Саме вони й стали найкращими бомбардирами.

Із цікавинок – Пасіча, Горбунова й Танчика награвали в основі, виставивши в усіх спарингах. Навряд чи їм довірять місце в основі на матч ЛЧ, однак протягом сезону вони повинні часто виходити на поле. СК Дніпро-1 явно налаштований розширити свою основну обойму.

Щодо старту на Панатінаїкос, то питання можуть бути тільки по Піхальонку. Він лише тиждень тому повернувся до тренувань, не взявши участь у заключному спарингу проти Кривбаса. Можливо, на його позиції зіграє Бланко.

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Панатінаїкос

СК Дніпро-1: Волинець – Мірошніченко, Сваток, Сарапій, Кравець – Бланко, Бабенко, Рубчинський – Гуцуляк, Довбик, Третьяков

Панатінаїкос: Бріньолі – Карлос, Єдвай, Магнуссон, Ваяннідіс – Чокай, Вільєна – Кляйнхайслер, Бернард, Мансіні – Джурічіч.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, що Панатінаїкос – фаворит. У афінян дуже багато футболістів із великим досвідом в єврокубках, причому далеко не пенсіонерів. Та і топ-4 грецької Суперліги виглядає цікавіше за нашу топ-4. "Зелено-білі" в цьому квартеті стали другими, до останнього б'ючись за чемпіонство.

Втім, Панатінаїкос не виглядає настільки сильно, щоб без варіантів виносити СК Дніпро-1. В цілому ж, робити якісь далекоглядні висновки по одних лише складах, трансферах і матчах попереднього сезону не слід – поки що обидві команди являють собою terra incognita. Для андердога це завжди краще, ніж для фаворита.

Ризикнемо поставити на результативну нічию.

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