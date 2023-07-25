СК Дніпро-1 дебютує у Лізі чемпіонів поєдинком 2-го раунду кваліфікації проти Панатінаїкоса. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч СК Дніпро-1 – Панатінаїкос стартує 25 липня о 21:00 за київським часом. Гра пройде у словацькому місті Кошице. Саме тут дніпровська команда проводила свої домашні поєдинки євросезону 2022/23.

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У прямому ефірі поєдинок у Словаччині транслюватиме телеканал УНІАН. Дивитися матч онлайн можна на YouTube-каналі Footballhub. Основні події гри можна буде переглянути в онлайні "Футбол 24". Коментатором поєдинку на УНІАН буде Ігор Циганик, а на YouTube-платформі – Володимир Звєров. До і після матчу будуть доступні аналітичні студії.

Кольори Панатінаїкоса захищають колишні зірки УПЛ. Беньямін Вербіч свого часу ставав чемпіоном України у складі Динамо, а Бернард досі залишається рекордним трансфером в історії Шахтаря (25 мільйонів євро у 2013 році). Обидва прибули на поєдинок у Кошице.

Матч-відповідь у Греції відбудеться за тиждень, 1 серпня. Переможець двоматчевого протистояння у третьому раунді кваліфікації ЛЧ зіграє проти Марселя. Команда, що програє, опуститься у Лігу Європи, де її чекає празька Славія.

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