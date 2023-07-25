Сьогодні команда Кучера приймає грецький Панатінаїкос у Кошице. Стартовий свисток історичного для СК Дніпро-1 матчу – о 21:00 за київським часом.

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