СК Дніпро-1 – Панатінаїкос: історичний дебют дніпрян в ЛЧ приховує призи
08:00 - Читать на русском
Українські фанати матимуть достатньо мотивації, щоб підтримати СК Дніпро-1 у першому матчі на рівні Ліги чемпіонів.
Сьогодні команда Кучера приймає грецький Панатінаїкос у Кошице. Стартовий свисток історичного для СК Дніпро-1 матчу – о 21:00 за київським часом.
"Футбол 24" разом з Favbet підготував приємний приз для наших читачів. Умови конкурсу незмінні. Потрібно просто у коментарях під цим відео спрогнозувати точний рахунок матчу СК Дніпро-1 – Панатінаїкос. ВАЖЛИВО – свої прогнози пишіть у коментарях саме на YouTube, а не під цією новиною чи в інших соцмережах "Футбол 24".
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