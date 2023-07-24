– Наскільки вам допоможе у найближчих матчах той єврокубковий досвід, котрий команда здобула у минулому сезоні?

– Для нас це другий єврокубковий сезон, але це вже інший турнір – кваліфікація Ліги чемпіонів, мабуть, найсильніший у світі командний турнір. Для нас це нове змагання, до якого ми готувалися, проходили збори. Все, що планували, ми зробили. Вважаю, що ми підходимо до цих матчів у добрих кондиціях.

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– Чому обрали Кошице домашньою ареною?

– У нас тут вже є досвід виступів за кордоном. Це нам зараз зручно і по локації, адже ми базуємося в Ужгороді, і відстань тут лише 90 кілометрів. Ми тут грали у минулому сезоні, нам все сподобалося, нас тут добре приймали, так чому б і ні?

– А що зараз з вашою домашньою ареною, і як вам взагалі грати усі матчі далеко від дому?

– Так, у нас в країні зараз війна, тому ми не можемо приймати суперників вдома у єврокубках. Зараз ми перебуваємо в Ужгороді, де тренуємося і приймаємо суперників в УПЛ, але є шанс і повернутися грати на Дніпро-Арену. Так, далеко від дому у нас немає вболівальників, і ця ситуація досить неприємна, адже і футболістам потрібні вболівальники на трибунах, адже вони допомагають і додають емоцій. А єврокубкові матчі дуже до цього стимулюють, оскільки вболівальники нам тут допомагають, і хлопцям приємно грати при заповнених трибунах. Нам цього не вистачає.

– А завтра очікуєте домашню атмосферу на трибунах? І загалом які у вас амбіції на цей сезон?

– Якщо судити по минулому році, то нас у Кошице дуже добре підтримували. Бажаємо, щоб і завтра ми це відчули, і від українців, і від словаків. Ця підтримка нам дуже потрібна, адже вона нам допомагає. Щодо наступного сезону, то звісно, що є бажання грати у найсильнішому турнірі, ми мріємо про це, але розуміємо, що на нас чекає дуже важке протистояння, адже проти нас гратиме дуже гарна команда. Будемо віддавати всі сили, щоб здобути позитивний результат.

– Чи відчуваєте ви додаткову відповідальність у тому, що в разі успіху ви можете вже точно забезпечити собі виступ в одному з групових турнірів єврокубків?

– Ми – максималісти. У кожному матчі нам потрібна перемога. Тому зараз не варто думати про те, що ми можемо забезпечити собі місце у єврокубковій осені. Ми зараз граємо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Давайте будемо тут грати і мріяти про Лігу чемпіонів.

– Відбулось жеребкування наступного раунду єврокубків. Коли знаєш потенційного суперника, це не заважає підготовці до матчу?

– Ні, ми сконцентровані на протистоянні із Панатінаїкосом і зараз усі наші думки тільки про завтрашній день і завтрашню гру. Це протистояння буде з двох таймів – перший у Кошице, а другий –в Атенах. Те, що там далі є якийсь суперник, зараз не так важливо, а треба вирішити питання нам з Панатінаїкосом. Потім вже будемо дивитися далі. А щось загадувати наперед, коли ти ще не зробив усі справи, то не бачу у цьому сенсу.

– Як ви намагалися компенсувати відсутність повноцінної змагальної практики перед стартом у єврокубках?

– Звісно, що рівень суперників, який був у нас на тренувальному зборі, нижчий, хоча я нікого не хочу образити, але то є реалії, адже чемпіонат України і Ліга чемпіонів – то різні турніри. Те, з чого могли, ми витягували максимум, і налаштовували хлопців, хоча звісно, що нам не протистояли суперники з провідних футбольних держав. Але налаштовували хлопців на те, що вони повинні бути повністю сконцентрованими на цих спарингах, і у них була максимальна віддача, щоб потім перенести усе це на офіційні матчі.

– Що буде вирішальним у завтрашньому матчі?

– Перемога, звичайно (посміхається – прим.). Не було у нас раніше досвіду таких матчів: у мене, як тренера, і у гравців. Головне – бути спокійними, впевненими у собі і у своїх діях. Футболісти повинні робити те, про що ми домовлялися, щоб вони усе це перенесли на футбольне поле, і звичайно, щоб у них було бажання до перемоги, щоб вболівальники бачили, що футболісти прагнуть до перемоги. Це бажання буде додавати ним сил.

– Яка найбільша загроза у Панатінаїкоса і чого потрібно остерегтися у першу чергу?

– Ця команда дуже гарно збалансована, досвідчена і має непогану лінію атаки, де можна перераховувати усіх, і кожен гравець несе загрозу воротам, і будь-який з них може вирішити епізод. Дуже хороша команда і нам треба бути постійно уважними і відповідально ставитися до суперника, – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Матч СК Дніпро-1 – Панатінаїкос стартує 25 липня о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться 1 серпня.

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