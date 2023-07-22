Тренерський штаб дніпровців оприлюднив імена футболістів, які зможуть зіграти з греками у другому раунді кваліфікації ЛЧ 2023/24.

СК Дніпро1 на своєму сайті опублікував заявку для участі у матчах 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. До переліку гравців на поєдинки проти Панатінаїкоса потрапили 24 футболісти.

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Перша гра відбудеться вже у вівторок, 25 липня, у словацькому Кошіце. Початок зустрічі о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь – 1 серпня в Афінах о 21:30.

Воротарі: 1. Євген Волинець, 12. Яків Кінарейкін, 93. Макс Валеф.

Захисники: 3. Володимир Адамюк, 5. Едуард Сарапій, 11. Денис Мірошніченко, 26. Олександр Каплієнко, 30. Василь Кравець, 39. Олександр Сваток, 42. Євгеній Пасіч.

Півзахисники: 4. Еміліано Пуріта, 6. Олег Горін, 8. Олександр Піхальонок, 9. Олексій Гуцуляк, 10. Максим Третьяков, 14. Рамік Гаджиєв, 18. Руслан Бабенко, 20. Сергій Горбунов, 22. Валентин Рубчинський, 23. Домінго Бланко, 25. Ігор Когут, 34. Володимир Танчик.

Форварди: 7. Артем Довбик, 31. Даніель Ківінда.

До слова, на кожний раунд кваліфікації має подаватися нова заявка.

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