"Загалом, якщо буде в ударі Артем Довбик, то шанси пройти Панатінаїкос в української команди дуже пристойні. Боятися потрібно того, що греки зможуть "вимкнути" Довбика.

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Після жеребкування мені телефонували грецькі журналісти, троє аж по черзі розпитували про Дніпро-1. Вони думають, що цей клуб і той Дніпро, який грав у фіналі Ліги Європи, це те ж саме.

Так от, я їм сказав одразу – "Якщо форвард Дніпра-1 Артем Довбик буде в ударі, то вам труба! З вашими захисниками, він вам точно заб'є". Залякав трохи греків (сміється). Цікавилася переважно про Артема, тому що його прізвище зараз на слуху в Європі", – сказав Венглинський в коментарі порталу Український футбол.

Венглинський свого часу грав за збірну України, Дніпро, Динамо, АЕК та Чорноморець.

Загалом провів за всі клуби у всіх турнірах 196 матчів, забив 58 голів та віддав чотири результативні передачі.

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