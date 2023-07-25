"В общем, если будет в ударе Артем Довбик, то шансы пройти Панатинаикос у украинской команды очень приличные. Бояться нужно того, что греки смогут "выключить" Довбика.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: где смотреть матч Лиги чемпионов

После жеребьевки мне звонили греческие журналисты, трое по очереди расспрашивали о Днепр-1. Они думают, что этот клуб и тот Днепр, который играл в финале Лиги Европы, это то же самое.

Так вот, я им сказал сразу – "Если форвард Днепра-1 Артем Довбик будет в ударе, то вам труба! С вашими защитниками он вам точно забьет". Запугал немного греков (смеется). Интересовалась преимущественно об Артеме, потому что его фамилия сейчас на слуху в Европе", – сказал Венглинский в комментарии порталу Украинский футбол.

Венглинский в свое время играл за сборную Украины, Днепр, Динамо, АЕК и Черноморец.

В общей сложности провел за все клубы во всех турнирах 196 матчей, забил 58 голов и отдал четыре результативных передачи.

СК Днепр-1 – Панатинаикос: анонс матча квалификации Лиги чемпионов