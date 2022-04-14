Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів авершився без голів, але емоцій було з надлишком.

Манчестер Сіті вистояв на Ванда Метрополітано і завдяки мінімальній перемозі в домашньому матчі здобув путівку в півфінал головного клубного турніру Європи.

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Наприкінці матчу футболісти команд влаштували масову штовханину, яку спровокував Стефан Савіч. Зрештою, ситуацію вдалося владнати і дограти матч, але продовження після фінального свистка ніхто не скасовував.

Вже дорогою у свої роздягальні футболісти влаштували другу серію. Це зафіксувала камера у підтрибунному приміщенні. Знову в епіцентрі опинився Стефан Савіч, який вирішив, що Джек Гріліш отримав замало. Це й спровокувало нову хвилю конфлікту.

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