Московська невдача команди Сімеоне у відеоогляді матчу Локомотив – Атлетіко – 1:1
23:20 - Читать на русском
Локомотив М і Атлетіко поділили очки у матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд зустрічі.
завершено
Хосе Хіменес 18’
18’ Хосе Хіменес
Всі ключові події "помістились" у перший тайм. Хіменес вдало зіграв на другому поверсі, але втримати перевагу Атлетіко не зміг.
Локомотив вистояв у Москві проти Атлетіко – суперники поділили очки
На 23 хвилині Еррера зіграв рукою у власному карному майданчику, і арбітр за допомогою VAR призначив пенальті. Міранчук з "позначки" пробив точно, а після перерви голів не було – 1:1.
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