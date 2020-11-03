Локомотив М і Атлетіко поділили очки у матчі 3 туру Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд зустрічі.

Всі ключові події "помістились" у перший тайм. Хіменес вдало зіграв на другому поверсі, але втримати перевагу Атлетіко не зміг.

Локомотив вистояв у Москві проти Атлетіко – суперники поділили очки

На 23 хвилині Еррера зіграв рукою у власному карному майданчику, і арбітр за допомогою VAR призначив пенальті. Міранчук з "позначки" пробив точно, а після перерви голів не було – 1:1.