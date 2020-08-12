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Сімеоне назвав єдиний результат, який влаштує його у матчі 1/4 Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг

23:00 - Читать на русском
Сімеоне назвав єдиний результат, який влаштує його у матчі 1/4 Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями перед матчем 1/4 ЛЧ проти РБ Лейпциг.

 

"Попереду чудова гра проти хорошої команди з молодим тренером, який добре виконує свою роботу. Вони справді сильні, посіли третє місце в своїй лізі.

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Для нас важливо не просто перемагати – це єдиний варіант. Я зосереджений лише на тому, щоб підготуватися до гри найкращим чином. І я маю можливість вести матч в тому напрямку, в якому ми хочемо. Повторюю – важлива лише перемога, і це все, що ти можеш зробити", – наводить слова Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч РБ Лейпциг – Атлетіко відбудеться завтра (13 серпня). На стадії 1/8 фіналу мадридці пройшли Ліверпуль, а німці розбили Тоттенхем.

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Ліга чемпіонів Дієго Дієго Сімеоне РБ Лейпциг - Атлетіко Атлетіко Атлетіко
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