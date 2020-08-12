Симеоне назвал единственный результат, который устроит его в матче 1/4 Лиги чемпионов против РБ Лейпциг

"Впереди замечательная игра против хорошей команды с молодым тренером, который хорошо выполняет свою работу. Они действительно сильные, заняли третье место в своей лиге.

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Для нас важно не просто побеждать – это единственный вариант. Я сосредоточен только на том, чтобы подготовиться к игре наилучшим образом. И я имею возможность вести матч в том направлении, в котором мы хотим. Повторяю – важна лишь победа, и это все, что ты можешь сделать", – приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч РБ Лейпциг – Атлетико состоится завтра (13 августа). На стадии 1/8 финала мадридцы прошли Ливерпуль, а немцы разбили Тоттенхэм.

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