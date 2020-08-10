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Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграють

16:08 - Читать на русском
Атлетіко розкрив прізвища хворих на коронавірус – в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг вони не зіграють
Сауль, Корреа і Партей / Getty Images

Атлетіко вирішив надати більш детальну інформацію щодо гравців, у яких виявили COVID-19.

 

Заразилися захисник Шіме Врсалько і форвард Анхель Корреа, інформує офіційний сайт мадридського клубу.

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У обох гравців немає серйозних симптомів, але вони змушені відбувати карантин вдома. Атлетіко поїде в Португалію на матч 1/4 Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (13 серпня) без хорвата і аргентинця. Дієго Сімеоне візьме з собою 21 гравця – їхні повторні тести були негативними.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу ЛЧ Атлетіко розібрався з тоді ще чинним володарем титулу – Ліверпулем.

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Теги
Ліга чемпіонів коронавірус Головне Шіме Шіме Врсалько Атлетіко Атлетіко Іспанія Анхель Анхель Корреа РБ Лейпциг - Атлетіко
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