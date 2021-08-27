"Складна група. Грати з Баварією, Барселоною і Бенфікою буде непросто. У цьому турнірі зібралися найкращі команди континенту. Також туди потрапив Шериф на чолі з хорошим українським тренером. Так, там немає молдавських футболістів, але вони пройшли в Лігу чемпіонів.

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Ми будемо грати, але проблема в іншому. У нас травмовані чотири гравці стартового складу. Це непроста ситуація. У нас є проблеми, але я сподіваюся провести хороші матчі.

Я був би радий, якби нам вдалося провести таку гру, як торік проти Барселони. Сподіваюсь, що ми впораємося. Це футбол, результати можуть прийти. Важливо в це вірити", – цитує Луческу Digisport.

Нагадаємо, Динамо потрапило до квартету E, де суперниками киян стануть Баварія, Барселона та Бенфіка, у складі якої виступає Роман Яремчук.

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