Кваліфікація Ліги чемпіонів: Швед голом допоміг Селтіку переграти Нимме Калью українців і вийти в наступний раунд

Завершилися кілька повторних матчів 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Зокрема, шотландський Селтік із Мар'яном Шведом здолав естонський Нимме Калью.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, повторні матчі

АПОЕЛ – Сутьєска – 3:0 (перший матч – 1:0)

Голи: Павловіч, 13, 25, 66

Маккабі Тель-Авів – ЧФР Клуж – 2:2 (0:1)

Голи: Блекман, 15, Коен, 48 – Куліо, 19 (пенальті), Маріо Рондон, 42

Нимме Калью – Селтік – 0:2 (0:5)

Гол: Кулініч, 10 (автогол), Швед, 90+4

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Кіпрський АПОЕЛ після виїзної перемоги впевнено здолав Сутьєску і вдома. Серб Андрія Павловіч оформив хет-трик, забиваючи на різний смак – на добиванні, після виходу віч-на-віч і, зрештою, п'ятою.

Результативно зіграли команди в Тель-Авіві. Блекман вивів Маккабі вперед, скориставшись метушнею у штрафному майданчику, але Куліо з одинадцятиметрового швидко відновив рівновагу. А в кінці тайму Рондон добре зіграв головою на добиванні. На старті другої половини гри Йонатан Коен накрутив оборонців і класним пострілом у дев'ятку подарував господарям надію на фінальний успіх, але забити ще Маккабі не зумів. Далі йде Клуж.

Тим часом Селтік знову розібрався із Нимме Калью, який очолює українець Роман Кожуховський. На 10-й хвилині Кулініч невдало перервав простріл із лівого флангу й забив у власні ворота. А на 90+4-й хвилині Мар'ян Швед підхопив м'яч на лінії штрафного й неймовірним ударом під перекладину відзначив власний дебют у футболці "кельтів" в офіційному поєдинку.

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