Швед вперше потрапив до заявки Селтіка на офіційний поєдинок

Став відомий стартовий склад шотландського Селтіка на матч Ліги Чемпіонів проти Нимме Калью.

Український вінгер шотландського клубу Мар'ян Швед, який напередодні відновився після травми, залишився в запасі "кельтів".

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Поєдинок Нимме Калью – Селтік відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом. Якщо екс-півзахисник Карпат вийде на поле у звітній грі, то це стане його дебютом в офіційних матчах за Селтік.

Нагадаємо, вдома шотландці розгромили Нимме Калью з рахунком 5:0.