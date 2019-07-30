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Швед вперше потрапив до заявки Селтіка на офіційний поєдинок

19:25 306 Читать на русском
Швед вперше потрапив до заявки Селтіка на офіційний поєдинок
Мар'ян Швед / фото: ФК Селтік

Став відомий стартовий склад шотландського Селтіка на матч Ліги Чемпіонів проти Нимме Калью.

 

Український вінгер шотландського клубу Мар'ян Швед, який напередодні відновився після травми, залишився в запасі "кельтів".

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Поєдинок Нимме Калью – Селтік відбудеться сьогодні, о 20:00 за київським часом. Якщо екс-півзахисник Карпат вийде на поле у звітній грі, то це стане його дебютом в офіційних матчах за Селтік.

Нагадаємо, вдома шотландці розгромили Нимме Калью з рахунком 5:0.

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Теги
Нимме Калью - Селтік Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік Ліга чемпіонів Українці за кордоном
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