Швед впервые попал в заявку Селтика на официальный поединок

Стал известен стартовый состав шотландского Селтика на матч Лиги Чемпионов против Нымме Калью.

Украинский вингер шотландского клуба Марьян Швед, который накануне восстановился после травмы, остался в запасе "кельтов".

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Поединок Нымме Калью – Селтик состоится сегодня, в 20:00 по киевскому времени. Если экс-полузащитник Карпат выйдет на поле в отчетной игре, то это станет его дебютом в официальных матчах за Селтик.

Напомним, дома шотландцы разгромили Нымме Калью со счетом 5:0.