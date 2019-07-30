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Швед впервые попал в заявку Селтика на официальный поединок

19:27 13 Читати українською
Швед впервые попал в заявку Селтика на официальный поединок
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Стал известен стартовый состав шотландского Селтика на матч Лиги Чемпионов против Нымме Калью.

 

Украинский вингер шотландского клуба Марьян Швед, который накануне восстановился после травмы, остался в запасе "кельтов".

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Поединок Нымме Калью – Селтик состоится сегодня, в 20:00 по киевскому времени. Если экс-полузащитник Карпат выйдет на поле в отчетной игре, то это станет его дебютом в официальных матчах за Селтик.

Напомним, дома шотландцы разгромили Нымме Калью со счетом 5:0.

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Теги
Нымме Калью - Селтик Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Лига чемпионов Украинцы за рубежом
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