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Швед повернувся до тренувань з Селтіком напередодні матчу Ліги чемпіонів

20:07 652 Читать на русском
Швед повернувся до тренувань з Селтіком напередодні матчу Ліги чемпіонів
Мар'ян Швед / твіттер ФК Селтік

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон розповів, як проходить відновлення Мар'яна Шведа після травми.

 

"Джонстон вже готовий зіграти, а Байо та Швед повернулись до тренувань з першою командою. Завтра вони зіграти напевне не зможуть, але вже дуже близькі до повного відновлення", – поділився Леннон у коментарі офіційному сайту Селтіка.

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Зазначимо, що Швед травмувався напередодні першого матчу Ліги чемпіонів проти Сараєво і пропустив обидві зустрічі.

Нагадаємо, Селтік завтра, 24 липня, прийматиме Нимме Калью у матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок гри о 21:45.

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