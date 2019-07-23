Швед вернулся к тренировкам с Селтиком в преддверии матча Лиги чемпионов

Главный тренер Селтика Нил Леннон рассказал, как проходит восстановление Марьяна Шведа после травмы.

"Джонстон уже готов сыграть, а Байо и Швед вернулись к тренировкам с первой командой. Завтра они сыграть наверняка не смогут, но уже очень близки к полному восстановлению", – поделился Леннон в комментарии официальному сайту Селтика.

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Отметим, что Швед травмировался накануне первого матча Лиги чемпионов против Сараево и пропустил обе встречи.

Напомним, Селтик завтра, 24 июля, будет принимать дома Нимме Калью в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Начало игры в 21:45.

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