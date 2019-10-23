Динамо U-19 у компенсований час втратило перемогу над Шкендією U-19 у Юнацькій лізі УЄФА, але пройшло у фінал плей-офф

В рамках матчу-відповіді Юнацької Ліги УЄФА Динамо U-19 розписало бойову нічию з однолітками зі Шкендії (2:2).

Динамо після домашньої перемоги з рахунком 8:0 прогнозовано привезло напіврезервний склад – з лідерів на поле вийшли Забарний, Надольський та голкіпер Нещерет. Втім, навіть за такої конфігурації Шкендія нічого не створила біля штрафного киян, крім одного удару в середині першого тайму. Динамо до перерви домінувало, 14 разів пробивши по воротах, але реалізація підкачала.

Динамо U-19 знищило однолітків із північномакедонської Шкендії у Юнацькій лізі УЄФА

"Біло-сині" швидко накрили суперника високим пресингом і створили перший момент вже на 8-й хвилині зустрічі: Ярош подав з лівого флангу на Велетня, а той замкнув ударом головою в дальній кут – поруч з каркасом! За три хвилини по цьому Блізніченко вистрілив з лінії штрафного низом, а ще через три Забарний пробив головою після навісу з кутового – в обох випадках м'яч пролетів у сантиметрах від лівої стійки. На 19-й Ілля втретє виграв верхову боротьбу й замкнув подачу з корнера, але "круглий" полетів за тією ж траекторією, що й раніше.

На 23-й хвилині Динамо втратило черговий момент: Надольський отримав скидку після кросу з кутового й пробив через себе з близької відстані – повз ворота! Шкендія не витримала й на 25-й провела контратаку, яка стала гольовою: Гаші отримав довгу передачу на хід до воріт і першим же дотиком вистрілив з лінії штрафного під праву стійку – 1:0! Це був останній удар Шкендії у першому таймі.

Гол македонців (точніше – албанців) дезорієнтував Динамо, внаслідок чого моменти ненадовго зникли. Втім, вже на 31-й хвилині кияни могли зрівняти рахунок з удару Яцика, який ніби-то влучив у руку одному із захисників Шкендії. Арбітр не забажав призначати пенальті, але "біло-сині" не зупинялися. На 34-й хвилині Хондак пробив головою після навісу Блізніченка зі штрафного, а на 35-й подачу з кутового знову замкнув Забарний – в першому випадку голкіпер витягнув м'яч з-під поперечини, а в другому господарів врятував каркас.

Крім того, на 40-й хвилині Здирко пробив метрів з шести після прострілу з правого краю штрафного, але вийшло значно вище воріт. Після цього гра дещо пригальмувала, однак Динамо залишало ініціативу під власним контролем. Зрештою, на перерву команди пішли за мінімальної переваги Шкендії.

На другий тайм Ігор Костюк кинув у бій Скорка, Волошина та Вівчаренка, при цьому знявши з гри найбільш небезпечного футболіста першого тайму – центрбека Забарного. Вже у перші 50 секунд це ледь не завершилось другим пропущеним голом – це Гаші увірвався у штрафний, але у вирішальний момент він зупинився, почав розвертатися й потім віддав пас під заблокований удар метрів з 18-ти. Ще за хвилину подача господарів з кутового пролетіла поруч з дев'яткою воріт Динамо. На 50-й же Гаші замкнув простріл ударом з мінімальної дистанції, але Генцу забракло точності.

У Динамо на старті тайму був лише один простріл Велетня, який захисники зрізали в руки своєму воротарю. Це був знак з неба: вже на 51-й хвилині Велетень виконав подачу з кутового, а голкіпер Амзай вийшов на перехоплення й неоковирно відправив м'яч у власні ворота – 1:1! Втім, вже на 53-й Шкендія огризнулася ударом Гаші з дистанції (повз ворота), а на 58-й по воротах Нещерета пройшов дальній удар – над поперечиною. Кияни ж, крім голу, до 60-ї хвилини мали тільки постріл Волошина в руки Амзаю.

В середині другого тайму гра розлагодилася як у одних, так і у інших. Моментів практично не виникало, якщо не згадувати неточний дальній удар македонців на 78-й хвилині та не менш невдалий постріл Скорка на 79-й. Останній взагалі став символом цього відрізку зустрічі, завантажуючи штрафний купою неякісних кросів – Ігор Костюк був дуже незадоволений його діями. Головний тренер киян кинув йому на допомогу Шулянського та Михайленка, але це ніякого посилення у грі не дало.

Лише на 80-й хвилині гра почала розкриватися. Спочатку до голу були близькими динамівці: гості заробили штрафний на правому фланзі недалеко від воріт, а Волошин завдав прямого удару – один із захисників вибив м'яч з лінії! Македонці огризнулися вриванням у карний майданчик, але Нещерет вчасно вийшов з воріт і ліквідував фактичний вихід віч-на-віч. Кияни відповіли на 83-й моментом Волошина, якому вдалося прорватися на лінію воротарського й завдати удару – Амзай врятував Шкендію. На 85-й же удар по воротах з дистанції влучив у руку захиснику господарів, але арбітр не збирався призначати пенальті.

Втім, на 88-й йому довелося це робити: Велетень прийняв вкидання з ауту, шикарно розвернувся та отримав по ногах – це вже була залізна "точка". Волошин підійшов до неї й точним ударом вивів Динамо уперед – 1:2! Здавалося, що це перемога, але вже у компенсований час Нещерет сфолив біля власних воріт – і це знову було пенальті. Його взявся виконувати Реджепі: Нещерет потягнув його постріл з "позначки", але з добиванням Спахіу не впорався – 2:2. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, Динамо U-19 пройшло у фінал плей-офф Юнацької ліги УЄФА. У наступному раунді кияни зустрінуться з переможцем пари ПАОК U-19 – Богеміанс U-19. Матчі пройдуть 6-го та 27-го листопада.

Одинадцять перлин київського Динамо