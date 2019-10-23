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Шкендия U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча

23 октября 23:11 18 Читати українською
Шкендия U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча
Шкендия U-19 – Динамо U-19 – 2:2 – видео голов и обзор матча

Динамо сыграло вничью со Шкендией в поединке Юношеской лиги УЕФА. Смотрите видео забитых мячей и самых интересных мгновений матча на "Футбол 24"

25’ Генц Гаши
90+2’ Эдиз Спахиу
 
Астрит Амзай 51’
Викентий Волошин 90’
25’ Генц Гаши
51’ Астрит Амзай
90’ Викентий Волошин
90+2’ Эдиз Спахиу

Киевляне, пропустив первыми, во второй половине матча сумели перевернуть ход встречи, но позволили Шкендии спасти ничью уже в добавленное арбитром время.

Динамо U-19 в компенсированное время упустило победу над Шкендией U-19 в Юношеской лиге УЕФА, но прошло в финал плей-офф

Соперником Динамо во втором раунде Юношеской Лиги УЕФА станет ПАОК. Греки после выездной ничьей (1:1) на своем поле минимально обыграли Богеминас благодаря голу Панидиса.

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Лига чемпионов Видеоновости Динамо U-19 Динамо U-19 Шкендия U-19 Шкендия U-19 Шкендия U-19 - Динамо U-19
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