Спортивний директор Барселони Деку не церемониться з футболістами, що породжує конфлікти.

Барселона не планувала брати кількох футболістів в Бельгію на останній матч Ліги чемпіонів без турнірної мотивації. Лєвандовскі, Гюндоган та Араухо все ж полетіли на гру, а от де Йонг – ні.

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Деку вирішив особисто з'ясувати причини та зателефонував Френкі. Нідерландець сказав, що він хворий. "Що означає, ти хворий?! Хіба лікар це вже підтвердив?" – різко закричав спортивний директор.

Деку вважає, що де Йонг просто знайшов привід не їхати на матч з Антверпеном. У Френкі нещодавно народилася дитина. Як повідомляє Meczyki з посиланнями на RAC1, спортивний директор часто конфліктує з Хаві.

Барселона програла Антверпену, але вийшла у плей-офф Ліги чемпіонів. У Ла Лізі "блаугранас" програли Жироні та відстали від лідера на 7 очок.