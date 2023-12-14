Барселона не планировала брать несколько футболистов в Бельгию на последний матч Лиги чемпионов без турнирной мотивации. Левандовски, Гюндоган и Араухо все же полетели на игру, а вот де Йонг – нет.

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Деку решил лично выяснить причины и позвонил по телефону Фрэнки. Нидерландец сказал, что он болен. "Что значит, ты болен?! Разве врач это уже подтвердил?" – резко закричал спортивный директор.

Деку считает, что де Йонг просто нашел повод не ехать на матч с Антверпеном. У Фрэнки недавно родился ребенок. Как сообщает Meczyki со ссылкой на RAC1, спортивный директор часто конфликтует с Хави.

Барселона проиграла Антверпену, но вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В Ла Лиге "блаугранас" проиграли Жироне и отстали от лидера на 7 очков.