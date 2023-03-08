Перед матчем-відповіддю Тоттенхема з Міланом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Андрій Шевченко пообідав із двома колишніми одноклубниками.

У лондонському ресторані Шевченко пообідав з Алессандро Нестою і Массімо Амброзіні. Відповідне фото у своєму профілі в Instagram опублікував легендарний центральний захисник.

Шевченко вболіватиме за новачка-невдаху і закликав Мілан відмовитися від боягузливої тактики у матчі проти Тоттенхема

"Час обіду в Лондоні", – підписав Неста епічну фотографію.

Як інформує Milan News, Амброзіні коментуватиме цей матч для італійської аудиторії на платформі Amazon Prime.

Матч Тоттенхем – Мілан відбудеться сьогодні, 8 березня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

Тоттенхем – Мілан: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів