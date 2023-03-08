Перед ответным матчем Тоттенхэма с Миланом в 1/8 финала Лиги чемпионов Андрей Шевченко пообедал с двумя бывшими одноклубниками.

В лондонском ресторане Шевченко пообедал с Алессандро Нестой и Массимо Амброзини. Соответствующее фото в своём профиле в Instagram опубликовал легендарный центральный защитник.

Шевченко будет болеть за новичка-неудачника и призвал Милан отказаться от трусливой тактики в матче против Тоттенхэма

"Время обеда в Лондоне", – подписал Неста эпичную фотографию.

Как информирует Milan News, Амброзини будет комментировать этот матч для итальянской аудитории на платформе Amazon Prime.

Матч Тоттенхэм – Милан состоится сегодня, 8 марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Милан: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов