Екс-нападник Мілана та Челсі Андрій Шевченко з нетерпінням чекає на майбутній матч Ліги чемпіонів між командами, за які свого часу виступав.

Напередодні матчу Челсі – Мілан Андрій Шевченко поспілкувався із журналістами клубного телеканалу "россонері" Milan TV.

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"Мілан грає у хороший футбол, команда впевнена в собі, грає з високою інтенсивністю та добре контролює матчі. У них є якісні гравці, які можуть зробити різницю на полі. Мілан грає у сучасний футбол, який подобається вболівальникам. Команда грає в атакувальний футбол, але також вміє підлаштовуватися під різний перебіг подій під час матчу, залежно від ситуації.

Також Шевченко згадав матч між Челсі та Міланом у 1999 році, в якому брав участь.

"Це була дуже напружена гра, англійці виглядали дуже сильно. Ми зіграли внічию 0:0. Майбутній матч Челсі – Мілан буде іншим, сучасні Челсі та Мілан відрізняються від тих команд. Мілан підняв свій рівень, і я чекаю гарного матчу, рівної боротьби та найвищого рівня.

Челсі треба перемагати, і він сильно підніме темп, але Мілан має якісних гравців. Це буде особливий матч для Олів'є Жиру, який грав за Челсі. Він зараз у хорошій формі і буде у центрі цього матчу.

Також у Мілана є Рафаель Леау, який стає лідером. У Лондоні він матиме шанс проявити себе в Лізі чемпіонів, яка відрізняється від Серії А", – зазначив Шевченко.

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