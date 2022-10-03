Экс-нападающий Милана и Челси Андрей Шевченко с нетерпением ждет предстоящего матча Лиги чемпионов между командами, за которые в свое время выступал.

В преддверии матча Челси – Милан Андрей Шевченко пообщался с журналистами клубного телеканала "россонери" Milan TV.

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"Милан играет в хороший футбол, команда уверена в себе, играет с высокой интенсивностью и хорошо контролирует матчи. У них есть качественные игроки, которые могут делать разницу на поле. Милан играет в современный футбол, который нравится болельщикам. Команда играет в атакующий футбол, но также умеет подстраиваться под различный ход событий во время матча, в зависимости от ситуации".

Также Шевченко вспомнил матч между Челси и Миланом в 1999 году, в котором принимал участие.

"Это была очень напряженная игра, англичане выглядели очень сильно. Мы сыграли вничью 0:0. Предстоящий матч Челси – Милан будет другим, современные Челси и Милан отличаются от тех команд. Милан поднял свой уровень, и я ожидаю хорошего матча, равной борьбы и высокого уровня.

Челси нужно побеждать, и он сильно поднимет темп, но у Милана есть качественные игроки. Это будет особенный матч для Оливье Жиру, который играл за Челси. Он сейчас в хорошей форме и будет в центре этого матча.

Также у Милана есть Рафаэль Леау, который становится лидером. В Лондоне у него будет шанс проявить себя в Лиге чемпионов, которая отличается от Серии А", – отметил Шевченко.

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