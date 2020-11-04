"Кияни повинні сьогодні грати в футбол. Повинна бути повна самовіддача і, звичайно ж, частка везіння, бо без неї – нікуди. Так, вони будуть протистояти Барселоні, але там же теж люди грають. Треба виходити і робити максимум з того, що вони можуть на даний момент. Потрібно намагатися скористатися їхніми слабкими сторонами – вони у Барселони також є.

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Чи не будуть трястися у гравців коліна, коли вони побачать Мессі, Грізманна та Піке? З Ювентусом ж якось грали. Спочатку, можливо, мандраж і буде у когось. Але це все індивідуально – буває і в 30 років трясуться коліна, а хтось себе впевнено почуває і не переживає в 18 або в 20 років. Той же Забарний показав в іграх з Німеччиною та Іспанією, що у нього все в порядку з психологією і що він може грати на такому високому рівні. У Нещерета ще не було можливості проявити себе в таких великих матчах, але я сподіваюся, що він покаже себе з найкращого боку.

Чи зуміє Супряга сьогодні запалити свою зірку, як запалив її Шевенко у 1997-му? У футболі ніколи не знаєш, що може статися. Я не думаю, що можна передбачити, що якийсь футболіст запалить свою зірку в певному матчі. Шевченко тоді був зрілішим футболістом. У нього було більше досвіду ігор на найвищому рівні. Влад зараз робить свої перші кроки на такому рівні. Він ще проходить адаптацію в іграх з такими іменитими суперниками. Не треба забувати, що ще в червні він грав в плей-офф за СК Дніпро-1 проти команд з нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату України. Плюс до всього – у Лізі чемпіонів Динамо грає в іншому стилі, в основному – без м'яча. І отримати можливість провести якісну атаку киянам не дозволяють суперники рівня Ювентуса. Влад дуже цінує довіру Мірчі Луческу – він працює, прогресує і намагається виправдати ті надії, які на нього покладає Містер", – сказав Яковенко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів між Барселоною і Динамо відбудеться сьогодні, 4 листопада. Початок матчу о 22:00.

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