"Киевляне должны сегодня играть в футбол. Должна быть полная самоотдача и, конечно же, доля везения потому что без нее – никуда. Да, они будут противостоять Барселоне, но там же тоже люди играют. Надо выходить и делать максимум из того, что они могут на данный момент. Нужно постараться воспользоваться их слабыми сторонами – они у Барселоны тоже есть..

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Не будут ли трястись коленки у молодых игроков, когда они увидят Месси, Гризмана и Пике? С Ювентусом же как-то играли. Поначалу, возможно, коленки могут у кого-то трястись. Но это все зависит от каждого – бывает и в 30 лет трясутся коленки, а кто-то себя уверенно чувствует и не переживает в 18 или в 20 лет. Тот же Забарный показал в играх с Германией и Испанией, что у него все в порядке с психологией и что он может играть на таком высоком уровне. У Нещерета еще не было возможности проявить себя в таких больших матчах, но я надеюсь, что он покажет себя с лучшей стороны..

Сумеет ли Супряга сегодня зажечь свою звезд,у как Шевченко в 1997-м? В футболе никогда не знаешь, что может произойти. Я не думаю, что можно предугадать, что какой-то футболист зажжет свою звезду в определенном матче. Шевченко тогда был более зрелым футболистом. У него было больше опыта игр на самом высоком уровне. Влад сейчас делает свои первые шаги на таком уровне. Он еще проходит адаптацию в играх с такими именитыми соперниками. Не надо забывать, что еще в июне месяце он играл в плей-офф за СК Днепр-1 против команд из нижней части турнирной таблицы чемпионата Украины. Плюс ко всему – в Лиге Чемпионов Динамо играет в другом стиле, в основном – без мяча. И получить возможность провести качественную атаку киевлянам не позволяют соперники уровня Ювентуса. Влад очень ценит доверие Мирчи Луческу – он работает, прогрессирует и старается оправдать те надежды, которые на него возлагает Мистер", – сказал Яковенко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов между Барселоной и Динамо состоится сегодня, 4 ноября. Начало матча в 22:00.

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