"На мій погляд, у футболістів Мілана тече інша кров в матчах Ліги чемпіонів. У мене був досвід в турнірі з київським Динамо, але з Міланом – зовсім інша справа. Прекрасна історія. Два фінали Ліги чемпіонів і, перш за все, перший, були фантастичні емоції.

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Для мене, як молодого гравця, який приїхав з київського Динамо, Ліга чемпіонів була чудовою вітриною. Завдяки цим матчам я підкорив Європу, добре грав і забив багато м'ячів. Ліга чемпіонів дала можливість мені приїхати і пограти за Мілан", – зазначив Шевченко для Pianeta Milan.

Нагадаємо, у 1999-му Мілан придбав Шеву у Динамо за близько 25 млн євро, а вже у сезону 2002/03 українець підняв над головою трофей ЛЧ.

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