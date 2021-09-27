"На мой взгляд, у футболистов Милана течет другая кровь в матчах Лиги чемпионов. У меня был опыт в турнире с киевским Динамо, но с Миланом – совсем другое дело. Прекрасная история. Два финала Лиги чемпионов и, прежде всего, первый, были фантастические эмоции.

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Для меня, как молодого игрока, который приехал из киевского Динамо, Лига чемпионов была замечательной витриной. Благодаря этим матчам я покорил Европу, хорошо играл и забил много мячей. Лига чемпионов дала возможность мне приехать и поиграть за Милан", – отметил Шевченко для Pianeta Milan.

Напомним, в 1999-м Милан приобрел Шеву у Динамо за около 25 млн евро, а уже в сезоне 2002/03 украинец поднял над головой трофей ЛЧ.

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