Фраза Шевченка: "Сміятися тут не треба, синку. Мені не до сміху і нікому не буде. Зрозуміло?" Злякався?

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"Ну так. Якщо згадувати той момент, то я тоді не сміявся. Я злякався, бо навіть не сміявся. Взагалі я по життю люблю посміхатися, сміятися, вважаю, що це добре. Але в той момент реально не сміявся, камера не знімала.

Я виходив на поле з Ромою Яремчуком, і ми сміялися. Але на той момент, коли тренер сказав цю фразу, я не сміявся. Я злякався, чесно. Дуже переживав за гру. Може, це Андрій Миколайович на фарт так зробив, він перед Португалією нам "напхав" з Караваєвим, і ми виграли. Також з Іспанією.

Я ж не знаю, чи це хід такий тренерський – на той момент я сильно злякався. Просто не зрозумів, мені це говорять чи ні", – сказав Миколенко в інтерв'ю BurBuzz.

Нагадаємо, влітку Андрій Шевченко покинув крісло наставника збірної України і поки залишається без роботи.

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