Колишній наставник Інтера Антоніо Конте проаналізував протистояння "нерадзуррі" з Шахтарем (0:0) і не забув згадати про молдовський Шериф.

"Інтер грав збалансовано. Шахтар більше володів м'ячем, але кращі моменти були саме в "нерадзуррі". Інтер перевершує Шахтар в плані фізичної підготовки, тому треба використовувати стандартні положення.

Вернидуб вже, напевне, на олівці у Шахтаря або Динамо, – агент

Для Інтера буде важливо виграти обидва матчі з Шерифом, який виявився Попелюшкою. Молдовани сплутали всім карти, як це зробив Шахтар минулого року", – цитує Конте Calciomercato з посиланням на ефір Sky Sport Italia.

До слова, після двох турів групового етапу ЛЧ Шериф Юрія Вернидуба сенсаційно очолює квартет D з двома перемогами в активі – над Шахтарем (2:0) і Реалом (2:1). Торік "гірники" залишили без євровесни Інтер, який посів останнє місце у групі.

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