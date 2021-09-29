Бывший наставник Интера Антонио Конте проанализировал противостояние "нерадзурри" с Шахтером (0:0) и не забыл упомянуть о молдавском Шерифе.

"Интер играл сбалансировано. Шахтер больше владел мячом, но лучшие моменты были именно у "нерадзурри". Интер превосходит Шахтер в плане физической подготовки, поэтому надо использовать стандартные положения.

Вернидуб уже, наверное, на карандаше у Шахтера или Динамо, – агент

Для Интера будет важно выиграть оба матча с Шерифом, который оказался Золушкой. Молдаване спутали всем карты, как это сделал Шахтер в прошлом году", – цитирует Конте Calciomercato со ссылкой на эфир Sky Sport Italia.

К слову, после двух туров группового этапа ЛЧ Шериф Юрия Вернидуба сенсационно возглавляет квартет D с двумя победами в активе – над Шахтером (2:0) и Реалом (2:1). В прошлом году "горняки" оставили за бортом евровесны Интер, который занял последнее место в группе.

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