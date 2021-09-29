"Безсумнівно, такі результати Шерифа – заслуга тренера Юрія Вернидуба, його помічника Дмитра Кара-Мустафи й інших співробітників тренерського штабу. Адже і раніше, до них, у єврокубках теж грали одні легіонери, але лише цей штаб зміг внести дисципліну і максимальну концентрацію у таких матчах.

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Реакція гравців Реала після голів Шерифа з контратак говорить багато про що: вони не розуміли, як це сталося. А справа у відпрацюванні таких ситуацій. Гравці Шерифа навіть не тягнули час при зручному рахунку, ніхто не корчився на полі, вони подавали руку суперникам, щоб швидше ввести м'яч у гру. Це говорить про божевільну мотивацію і налаштування, які дає тільки тренер.



Є така тактика шакала: оборонятися, але нападати так, щоб добити суперника. І неважливо, що із левами б'єшся. Ба більше, ключ до успіху – правильні відносини між керівництвом і тренером. Напевне, Юрій Вернидуб вже на олівці у Шахтаря або Динамо", – цитує Бордеяну ВсеПроСпорт.

Після двох турів групового етапу ЛЧ Шериф українського фахівця сенсаційно очолює квартет D з двома перемогами в активі – над Шахтарем (2:0) і Реалом (2:1).

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