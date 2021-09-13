"Вважаю, що для нас це найважливіший матч, оскільки він перший. Ми розуміємо, що стоїть на кону, усвідомлювали це і перед попередніми матчами. Дуже важливо досягати поставлених цілей.

Шериф підписав вихованця Панатінаїкоса перед стартом Ліги чемпіонів

Упевнений, прийдешній новий досвід матиме величезне значення для країни, міста, клубу. Стадіон буде заповнений, і, звичайно, буде неймовірно чудово пережити це все разом із Шерифом. Моя найближча ціль – допомогти команді виграти прийдешні матчі Ліги чемпіонів. У особистому плані – забити, адже голи в такому престижному турнірі можуть посприяти моїй кар'єрі. Можливість забити Реалу, Інтеру та Шахтарю – це просто втілення мрії.

Я старанно працюю щодня і свого шансу не втрачу. Намагатимусь виходити на поле максимально зібраним, адже мої мрії – забити в цьому турнірі – для мене дуже важливі. Хочеться потім згадувати все життя, що колись забивав у Лізі чемпіонів", – цитує колумбійця офіційний сайт УЄФА.

До слова, в нинішньому сезоні Франк Кастаньєда провів 7 матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. Матч Шериф – Шахтар відбудеться у середу, 15 вересня.

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