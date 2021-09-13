"Считаю, что для нас это самый важный матч, поскольку он первый. Мы понимаем, что стоит на кону, осознавали это и перед предыдущими матчами. Очень важно достигать поставленных целей.

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Уверен, грядущий новый опыт будет иметь огромное значение для страны, города, клуба. Стадион будет заполнен, и, конечно, будет невероятно прекрасно пережить это все вместе с Шерифом. Моя ближайшая цель – помочь команде выиграть грядущие матчи Лиги чемпионов. В личном плане – забить, ведь голы в таком турнире могут подхлестнуть мою карьеру. Возможность забить Реалу, Интеру и Шахтеру – это просто воплощение мечты.

Я усердно работаю каждый день и свой шанс не упущу. Постараюсь выходить на поле максимально собранным, ведь мои мечты – забить в этом турнире – для меня очень важны. Хочется потом вспоминать всю жизнь, что когда-то забивал в Лиге чемпионов", – цитирует колумбийца официальный сайт УЕФА.

К слову, в нынешнем сезоне Франк Кастаньеда провел 7 матчей в квалификации Лиги чемпионов, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Матч Шериф – Шахтер состоится в среду, 15 сентября.

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