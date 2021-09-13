Оборонець Стефанос Евангелу став черговим новачком тираспольського Шерифа перед дебютом чемпіона Молдови в основній сітці головного єврокубка.

Центрбек поповнив склад "жовто-чорних", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Евангелу пройшов медогляд і уклав із Шерифом контракт. На береги Дністра він перебрався у статусі вільного агента. Останнім клубом грека був польський Гурнік із Забже. Раніше оборонець на батьківщині захищав кольори Паніоніоса, ПАС Яніни, Олімпіакоса та рідного Панатінаїкоса.

До слова, в сезоні 2020/21 Стефанос Евангелу провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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