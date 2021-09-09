"Будемо готуватися, знаючи, що Інтер та Реал – два великих клуби. Але в той же час нам треба зрозуміти, що 6 очок в матчах з Шерифом нам ніхто не подарує. Їх потрібно вибороти. Вважаю, доведеться попітніти. Матчі з Шерифом будуть дуже важкими.

Реал та Інтер поміняли тренерів, поповнилися новими гравцями. Я добре їх знаю. Ми вже зустрічалися з Анчелотті, коли він тренував Наполі. А з Індзагі – в період його роботи в Лаціо. Ми неодноразово протистояли один одному", – сказав Де Дзербі для Shakhtar News.

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Перший поєдинок "гірників" відбудеться на виїзді 15 вересня проти Шерифа, початок о 19:45.

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