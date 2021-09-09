"Будем готовиться, зная, что Интер и Реал – два великих клуба. Но в то же время нам надо понять, что 6 очков в матчах с Шерифом нам никто не подарит. Их нужно завоевать. Считаю, придется попотеть. Матчи с Шерифом будут очень тяжелыми.

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Реал и Интер поменяли тренеров, пополнились новыми игроками. Я хорошо их знаю. Мы уже встречались с Анчелотти, когда он тренировал Наполи. А с Индзаги – в период его работы в Лацио. Мы не раз противостояли друг другу", – сказал Де Дзерби для Shakhtar News.

Первый поединок "горняков" состоится на выезде 15 сентября против Шерифа, начало в 19:45.

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