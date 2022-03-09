Інтер мінімально обіграв Ліверпуль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, однак припинив участь у турнірі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на Футбол 24.

Ліверпуль у першому таймі створив лише один справді гострий момент, але після подачі зі штрафного Матіп пробив у поперечку. Інтер створив більше нагод, проте до справжньої небезпеки так і не доходило.

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По перерві Салах міг нарешті забити, але пробив у стійку. А через 10 хвилин Лаутаро отримав передачу від Санчеса та пробив з-за меж штрафного, влучивши у дальній верхній кут. Салах знову пробив у стійку, а Ліверпуль так і не врятувався від поразки, яка дала нагоду пройти в 1/4 фіналу.