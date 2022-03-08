Інтеру потрібен був подвиг – перемога мінімум у два м'ячі без одного з лідерів

Поєдинок Ліверпуль – Інтер стартував о 22:00 за Києвом. Три тижні тому в Мілані команда Юргена Клоппа взяла гору з рахунком 2:0 (забивали Фірміно і Салах), тому "нерадзуррі" потрібно було вигравати з різницею у два м'ячі, щоб перевести протистояння в екстра-тайм. Нагадаємо, що з цього сезону ЛЧ правило виїзного гола втратило чинність.

Обидві команди йдуть другими у своїх чемпіонатах. Інтер відстає від Мілана на 2 пункти, а Ліверпуль відпустив Манчестер Сіті на 6 очок, але зіграв на матч менше. Останнім часом команда Юргена Клоппа набрала феноменальну форму, вигравши 12 матчів поспіль (з урахуванням перемоги над Челсі по пенальті у фіналі Кубка ліги). Востаннє мерсисайдці програвали ще 28 грудня 2021-го, а з різницею у два голи Ліверпуль не поступався з квітня минулого року (матч ЛЧ з Реалом).

Ліверпуль переграв Інтер – перемога на класі, оновлення рекордів і вагома заявка мерсисайдців на чвертьфінал ЛЧ

Сімоне Індзагі не міг розраховувати на одного з лідерів команди. Як і в першому матчі, півзахисник Ніколо Барелла (2 голи і 9 асистів у Серії А) був відсутній через дискваліфікацію.

Словом, Інтеру потрібен був подвиг. Чемпіон Італії пристойно виглядав у поєдинку на Сан-Сіро, але останнім часом демонструє не надто вдалу серію. Так, днями "нерадзуррі" розбили Салернітану 5:0, але ця перемога стала першою для міланської команди в шести останніх поєдинках. Фаворит на путівку у чвертьфінал був очевидним.

45 хвилин за сценарієм Клоппа – Ліверпуль був ближчим до гола

Інтер з перших секунд намагався побігти в атаку, проте Ліверпуль активним пресингом змушував "нерадзуррі" помилятися навіть на своїй половині поля. Але й гості теж одразу накривали мерсисайдців. Дуже активний старт гри, але моментів довелося почекати.

До хвилини десятої темп гри впав, що влаштовувало Ліверпуль. Перший удар по воротах Аліссона – постарався Дюмфріс, але м'яч після його спроби прилетів у руки бразильському кіперу. Алексіс з другої спроби таки заштовхав м'яч у ворота, але зробив це з офсайду.

Якщо Інтер демонстрував бодай якусь активність попереду, то господарі нікуди не поспішали. Перішіч не давав нічого зробити Салаху, непомітним був Мане (50-й матч Садьйо в ЛЧ – рекорд в історії Сенегалу), а Хандановіч у воротах відверто нудьгував.

Посеред тайму виникла дивна пауза хвилини на три, причину якої одразу встановити не вдалося. Згодом повідомили, що комусь на трибунах стало погано. Гравці отримали зайву нагоду перевести подих.

Одразу після поновлення зустрічі Ліверпуль міг забивати. Спершу Матіп головою влучив у поперечину після навісу Трента зі штрафного, а буквально за хвилину ван Дейк ледь не замкнув подачу з кутового. Удар капітана "червоних" заблокував Шкріняр. Інтер відповів підступним ударом Чалханоглу з гострого кута. Аліссон не без проблем, але впорався. У підсумку, 0:0 до перерви і практично без моментів (за рідкісними винятками) – сценарій, який цілком влаштовував Клоппа. Мерсисайдці не ризикували, пам'ятаючи про перевагу після першої гри.

Лаутаро супеголом подарував Інтеру надію – Алексіс підвів команду

Другий тайм активніше розпочав Ліверпуль. Забігав Салах, який на 52-й хвилині був близьким до забитого м'яча. Знову каркас воріт зіграв за Інтер – цього разу м'яч влучив у стійку. Але й Інтер мав супершанс. Лаутаро отримав м'яч у центрі штрафного і міг віддати направо на вільного Дюмфріса, але вирішив бити сам і влучив у захисника!

Щоправда, аргентинець швидко виправився – на 62-й хвилині Мартінес поклав божевільний голасо. Розкішний удар з-за меж штрафного в дальню дев'ятку без шансів для Алісссона. 0:1 – у Інтера було ще півгодини.

Але дуже швидко все зіпсував Алексіс. Чилієць, який мав жовту картку, в'їхав у гомілкостоп Фабінью. Вилучення від Антоніо Матеу Лаоса і болісний удар по перспективах "нерадзуррі". Ще й Брозовіч невдовзі залишив поле через травму.

Знову не пощастило Ліверпулю – третє влучання в каркас воріт! Салах ударом в дотик з правої (!) залишив не при справах Хандановіча, але стійка врятувала Інтер. В останні хвилини підопічні Індзагі не змогли організувати фінальний штурм. Ліверпуль відвів гру від своїх воріт і вийшов у чвертьфінал – голи Салаха і Фірміно на Сан-Сіро виряшили долю двоматчевого протистояння на користь команди Клоппа.

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