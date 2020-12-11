"Емоції, звісно, чудові. Ми зробили те, у що мало хто вірив в Україні кілька місяців тому, коли ми дістали таку міцну групу. Зробили великий крок уперед. Могли й ще більше: у другому таймі, вважаю, грали навіть краще, ніж Інтер. З останніх трьох зустрічей з Інтером це наша найкраща гра. Заслужено пройшли далі. Зробили величезну роботу: вийти на третє місце з 8 очками в такій групі – це заслуговує поваги.

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Відверто кажучи, я не думав, що найважчі поєдинки будуть з Борусією. Проте вона – дуже міцний суперник, який у двох зустрічах забрав у нас шість очок. Нічого, ми зробили висновки з цих матчів, двічі перемогли Реал, двічі зіграли внічию з Інтером. Це свідчить про те, що здійснили дуже корисну роботу", – сказав Срна у коментарі Shakhtar TV.

До слова, "гірники" посіли третє місце в квартеті ЛЧ з Реалом, Інтером та Борусією М. На команду Каштру 14 грудня очікує жеребкування 1/16 Ліги Європи.

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