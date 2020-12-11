Матч проти міланського Інтера став для "гірників" 100-м у Лізі чемпіонів, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Цікаво, що донеччани провели 90 поєдинків у груповому етапі та ще 10 – у плей-офф. Загалом у "гірників" 35 перемог, 21 нічия і 44 поразки. До слова, Шахтар дебютував в ЛЧ у вересні 2000 року в матчі з Лаціо у Донецьку.

Зауважимо, "гірники" посіли третє місце в квартеті ЛЧ з Реалом, Інтером та Борусією М у поточному сезоні. На команду Каштру 14 грудня очікує жеребкування 1/16 Ліги Європи.

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