"Эмоции, конечно, замечательные. Мы сделали то, во что мало кто верил в Украине несколько месяцев назад, когда мы получили такую ​​крепкую группу. Сделали большой шаг вперед. Могли и еще больше: во втором тайме, считаю, играли даже лучше, чем Интер. Из последних трех встреч с Интером это наша лучшая игра. Заслуженно прошли дальше. Сделали огромную работу: выйти на третье место с 8 очками в такой группе – это заслуживает уважения.

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Откровенно говоря, я не думал, что самые тяжелые поединки будут с Боруссией. Однако она – очень прочный соперник, который в двух встречах забрал у нас шесть очков. Ничего, мы сделали выводы из этих матчей, дважды победили Реал, дважды сыграли вничью с Интером. Это свидетельствует о том, что совершили очень полезную работу", – сказал Срна в комментарии Shakhtar TV.

К слову, "горняки" заняли третье место в квартете ЛЧ с Реалом, Интером и Боруссией М. Команду Каштру 14 декабря ожидает жеребьевка 1/16 Лиги Европы.

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