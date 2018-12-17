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Шахтар заробив за участь в єврокубках втричі більше, ніж Динамо

17:13 442 Читать на русском
Шахтар заробив за участь в єврокубках втричі більше, ніж Динамо
Динамо / ФК Динамо Київ

Стали відомі суми, які Шахтар та Динамо заробили за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Доходи "гірників" значно вищі.

Донецький Шахтар заробив за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів 15,25 млн євро. 2,7 млн євро УЄФА заплатить "гірникам" за перемогу над Хоффенхаймом і стільки ж за 3 нічиї. Ще 500 тисяч клуб отримає за вихід в 1/16 Ліги Європи, повідомляє Експрес онлайн. Підсумковий заробіток донеччан – 21,15 млн євро.

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Доходи киян значно скромніші. За участь у Лізі Європи "біло-сині" отримали 6,21 млн євро. З них 2,52 млн євро за участь у груповому етапі, 1,71 млн євро – призові за 3 перемоги, 380 тисяч за 2 нічиї, ще мільйон – за підсумкове перше місце, і 500 тисяч за вихід в 1/16 фіналу.

Нагадаємо, в плей-офф Динамо зіграє проти Олімпіакоса, Шахтар – проти Айнтрахта.

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Теги
Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Ліга Європи Динамо Динамо УЄФА
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