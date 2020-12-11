"Хочу для початку привітати суперника з перемогою. У нас був хороший поєдинок, ми терпіли, тримали, грали, але опонент виявився сильнішим за нас. Не можу ні в чому дорікнути своїх футболістів, адже вони дійсно намагалися, хотіли закінчити турнір на позитивній ноті, але, на жаль, не вдалося. Ми прагнули показати правильну гру, а не просто відбиватися. Не все вдалось.

Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Брага? Мені, в принципі, сподобався виступ всієї команди. Дуже технічні, зіграні хлопці. Якщо порівнювати гру, яка була 2 роки тому, коли я ще не був тренером Зорі, то в Бразі залишилося більше 80% того складу. Всі хлопці гідні похвали, а індивідуально нікого не хочу виділяти, адже можу образити інших гравців.

Як ставлюся до того, що Брага і Лестер стали найсильнішими командами з групи? Нічого не можу сказати, вони дійсно такими і є. Ми – молода команда в плані ігор в єврокубках, для нас це величезний досвід. Ми досить позитивно реагували на всі моменти, які у нас були, але був матч розчарування, коли ми програли вдома грекам. А так, гідно виступили у цьому турнірі", – цитує Віктора Скрипника офіційний сайт Зорі.

Брага – Зоря: команди з різних турнірів, гідність на межі розгрому і заслужене підсумкове місце в ЛЄ