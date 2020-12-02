Директор медичного департаменту "гірників" Дмитро Скибінський поділився деталями щодо пошкодження форварда, якого він зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти Реала (2:0).

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"У вчорашньому матчі Жуніор Мораєс отримав травму правого стегна. При медогляді була виявлена велика гематома. На жаль, решту матчів він пропустить і проведе цей час на реабілітації. Що стосується Дентінью, очікується, що він повернеться до тренувань в найближчі кілька днів", – цитує Скибінського офіційний сайт клубу.

Додамо, що до кінця року Шахтар проведе три поєдинки – Минай та Інгулець в УПЛ, і вирішальна битва проти Інтера в Лізі чемпіонів.

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