Директор медицинского департамента "горняков" Дмитрий Скибинский поделился деталями о повреждении форварда, которое он получил в матче Лиги чемпионов против Реала (2:0).

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"Во вчерашнем матче Жуниор Мораес получил травму правого бедра. При медосмотре была обнаружена большая гематома. К сожалению, оставшиеся матчи он пропустит и проведет это время на реабилитации. Что касается Дентиньо, ожидается, что он приступит к тренировкам в ближайшие несколько дней", – цитирует Скибинского официальный сайт клуба.

Добавим, что до конца года Шахтер проведет три поединка – Минай и Ингулец в УПЛ, и решающая битва против Интера в Лиге чемпионов.

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